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بعد إصابتها بفيروس كورونا.. أصاله تدعم نهال نبيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
طالبت الفنانة أصاله من مُحبيها الدعاء لصديقتها الفنانة نهال نبيل بالشفاء العاجل هي ووالدتها بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أصاله صورة لصديقتها الفنانة نهال نبيل، وعلقت على الصورة قائلة :"صباح حلو طيّب كوجه صديقتي القريبة الغالية نهال،أدعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها، لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة، لأنّها نقيّة وفيّة طموحة مُحبّة، هي أختي وغاليتي وشريكة نجاح وحنونة،في كلّ ثانية أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم، وأنتوا بتمام الصحّة والعافية باربّ العالمين".

وفي سياق آخر شاركت أصاله في غناء أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"،وتحمل الأغنية اسم" سلام سلام".

والجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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