منة عرفة تحذف صور علي غزلان من حسابها على "إنستجرام"

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أثارت الفنانة الشابة منة عرفة تساؤلات الجمهور، بعدما قامت بمسح جميع الصور التي تجمعها بصحبة اليوتيوبر الشهير علي غزلان، من على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام".



كما قام أيضا على غزلان بمسح جميع الصور التي تجمعهما معًا، ماعدا الصور التي تجمعهم بصحبة عدد من الفنانين الآخرين مثل الفنان حمادة هلال والفنانة بدرية طلبة.



وأثارت هذا التصرف تساؤلات متابعيهما، فيما يشير إلى وقوع انفصالهما بالفعل.



وكانت بادرة الإشارة بانفصال منة عرفة عن علي غزلان من خلال ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تم عرضه في رمضان المنقضي، وعندما سألتها الإعلامية أروى عن حالتها الاجتماعية، ردت عليها منة بدورها "عزباء".



وأعقب علي غزلان بعد هذه الحلقة، بمنشور ساخر من تصريح منة عن حالتها الاجتماعية بأنها "عزباء".



وقام غزلان بنشر صورة تجمعه مع منة وكتب عليها، "عزباء !! ده انا حتى بضحكك"، في إشارة منه أنهما مرتبطان.



يشار أن الصور التي شاركها كل من علي غزلان ومنة عرفة في الفترة الأخيرة وتجمعهما سويًا، كانت السبب وراء إثارة الجدل وانتشار خبر ارتباطهما.





