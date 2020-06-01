7 رحلات جوية تغادر الكويت إلي القاهرة ومرسي علم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، مغادرة 1643 من العالقين المصريين في الكويت إلى القاهرة ومرسى علم؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.









وكشف "الطيران المدني" الكويتية- في بيان صحفي اليوم، أن هناك 6 رحلات ستقلع اليوم إلى القاهرة، منها 3 رحلات لشركة مصر للطيران، ورحلتان لشركة طيران الجزيرة، ورحلة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى رحلة إلى مرسى علم على متن خطوط شركة طيران (إير كايرو).





وأضافت أن أول الرحلات الـ7 ستقلع الساعة 10 صباحا باتجاه القاهرة، فيما ستكون الثانية في 10.30 صباحا، في حين ستقلع الرحلة الثالثة باتجاه مرسى علم في الساعة 11.15 صباحا، بينما تقلع الرحلة الرابعة باتجاه القاهرة الساعة 3 عصرا، والرحلة الخامسة الساعة 6 مساء، لتختتم الرحلات بالرحلتين السادسة والسابعة في تمام 10 مساء باتجاه القاهرة.



