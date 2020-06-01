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7 رحلات جوية تغادر الكويت إلي القاهرة ومرسي علم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:42 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، مغادرة 1643 من العالقين المصريين في الكويت إلى القاهرة ومرسى علم؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.


وكشف "الطيران المدني" الكويتية- في بيان صحفي اليوم، أن هناك 6 رحلات ستقلع اليوم إلى القاهرة، منها 3 رحلات لشركة مصر للطيران، ورحلتان لشركة طيران الجزيرة، ورحلة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى رحلة إلى مرسى علم على متن خطوط شركة طيران (إير كايرو).

وأضافت أن أول الرحلات الـ7 ستقلع الساعة 10 صباحا باتجاه القاهرة، فيما ستكون الثانية في 10.30 صباحا، في حين ستقلع الرحلة الثالثة باتجاه مرسى علم في الساعة 11.15 صباحا، بينما تقلع الرحلة الرابعة باتجاه القاهرة الساعة 3 عصرا، والرحلة الخامسة الساعة 6 مساء، لتختتم الرحلات بالرحلتين السادسة والسابعة في تمام 10 مساء باتجاه القاهرة.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت في بداية شهر مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بهم، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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