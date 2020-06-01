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مؤشر سوق دبي المالي يستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.75%

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:36 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

إستهل سوق دبى المالى تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة فى شهر يونيو، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.75% رابحاً 14.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1959.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 50.2 مليون سهم محققة ما قيمته 56 مليون درهم من خلال تنفيذ 1270 صفقة لعدد 26 سهماً.
 
وارتفعت 4 قطاعات بسوق دبى المالي اليوم، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

 وارتفع 18 سهماً بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.65%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.85%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 11.6 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.86%.

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