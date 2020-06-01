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إيقاف أعمال وإزالة كامله لـ 14 حالة تعد بالمنيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم تجاه المخالفين.


شدد المحافظ، علي تنفيذ القرارات الصادرة عن القياده السياسية، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.


قال المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز ملوي، تمكنت من إزالة كاملة لـ 5 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على 15 فدانا جاري حرثها وتجهيزها للزراعه بقرية نواي التابعة للمركز، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الازالة حيث تم إزالة 8 حالات تعد بالبناء بقرية جبل الطير.


وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز المنيا، أوقفت اعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع شادي بحي جنوب المدينة وتم التحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة لتحويله للنيابة العسكرية.


تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، عددا من المشروعات ومراكز تقديم الخدمة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات، ومتابعة انتظام سير تقديم الخدمات للمواطنين، بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
تفقد نائب محافظ المنيا، مشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، يرافقه دكتور أحمد حميدة مدير المتحف، والمهندس عماد نخلة مدير مشروع تنفيذ المتحف، حيث تابع النائب آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، ضمن جهود المحافظة للعمل على متابعة نهو وانجاز كافة المشروعات القومية، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



كما تابع نائب المحافظ، الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي، التابع للديوان العام للمحافظة، حيث اطمأن على سير العمل، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وتابع نائب المحافظ، خلال جولته سير العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي التابع للديوان العام، وتفقد سير العمل بجميع أقسام المركز، من ورش الميكانيكا والسمكرة والدوكو والاستورجى وتغيير الزيت، للتعرف على الإمكانيات التي يقدمها المركز من إصلاحات وخدمات.

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