55.5 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال شهر مايو المنتهي









كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت قيمة تداول بحوالي 55.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 58.3 مليون ورقة منفذة على 3736 عملية خلالشهر مايو الماضي، واستحوذت الأسهم على 27.4% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.60%





وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.1%.





وأشار التقرير الي أن قيمة التداول بالبورصة المصرية قد تراجع إلى 53.2 مليار جنيه خلال شهر مايو المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.167 مليار ورقة منفذة على 454 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.569 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

ووفقاً للتقرير الشهري ، فقد ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 42.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 221.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.98 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 160.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13 مليار جنيه بحجم تداول 84 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 382.1 ألف عملية.





تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة.