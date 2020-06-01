ماجد المصرى يعود لاستئناف تحضيرات مسلسله "الوجه الأخر" خلال أسابيع

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يخوض الفنان ماجد المصرى تجربة درامية جديدة من خلال مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم بكتابته حاليًا السيناريست فداء الشندويلى، ويتولى إخراجه سميح النقاش،و من المقرر البدء في تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، وبدأت شركة "سينرجى" التحضيرات للمسلسل قبل شهر رمضان، ثم توقفت التحضيرات لإنشغال الشركة بأعمال شهر رمضان، لتعود التحضيرات مجددًا مع فريق العمل حالياً، وقامت الشركة بإجراء التعاقدات مع كل من ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسني، وتجرى الشركة المنتجة حاليًا باقى التعاقدات مع بعض الشباب.



ويجسد ماجد المصري خلال المسلسل شخصية رجل يعمل مُهندسًا،ويدخل في أزمات عديدة، من أبرزها الصراع على المال ولكن بطرق غير شرعية،والمسلسل مكون من 45 حلقة.



ويعد مسلسل"الوجه الآخر" ثانٍ بطولات ماجد المصري في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، الذي شارك في بطولته محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين،نورهان، محمد على رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.



والجدير بالذكر أن ماجد المصري شارك في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، وهو بطولة أمير كرارة، آسر ياسين، محمد إمام، أحمد العوضي، محمد رجب، أحمد وفيق، إسلام جمال، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي.