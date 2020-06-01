ملخص واهداف مباراة بروسيا دورتموند وبادربورن 1/6 في الدوري الالماني (فيديو)

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الفوز بنتيجة عريضة بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهممساء أمس الأحد، في إطار الجولة الـ29 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لموسم 2019/2020.





ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، قبل 5 مراحل على نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد بادربورن عند 19 نقطة، ليظل قابعًا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه أكثر في صراعه من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.





وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.





وفي الشوط الثاني، بادر ثورجان هازارد بالتسجيل لمصلحة بوروسيا دورتموند في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة .57





وأشعل أوفه هونميير المباراة من جديد، عقب تسجيله هدفا لمصلحة بادربورن في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما عاد دورتموند لإحكام قبضته على المباراة، عقب تسجيل جادون سانشو والنجم المغربي أشرف حكيمي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و85.





وأحرز مارسيل شميلزر الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 89، ثم اختتم سانشو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 90، ليسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.





ويأتي هذا الفوز، ليقلل نسبيا من حالة الإحباط التي سيطرت على محبي دورتموند، عقب خسارة الفريق الموجعة 1/0 أمام ضيفه بايرن في المرحلة الماضية، والتي قلصت كثيرا من آماله في الفوز بالبطولة هذا الموسم.





شاهد.. اهداف مباراة بوروسيا دورتموند وبادربورن في الدوري:-