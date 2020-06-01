المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.06% خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي تباين بأداء المؤشرات حيث مال المؤشر الرئيسي للإتجاه العرضي بسبب مبيعات الأجانب المستمرة ، فيما إستمر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ناحية الصعود مدعوماً بمشتريات المصريين





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 700 مليوجنيه ليصل خلال أول عشر دقائق من باية الجلسة الي مستوى 549.3 مليار جنيه.









وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل عند مستوى 10214. نقطة، وارتفع مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1%ليصل عند مستوى 1117.7 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل عند مستوى 1885.9 نقطة.



