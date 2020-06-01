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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.06% خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:15 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي تباين بأداء المؤشرات  حيث مال المؤشر الرئيسي للإتجاه العرضي بسبب مبيعات الأجانب المستمرة ، فيما إستمر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ناحية الصعود مدعوماً بمشتريات المصريين

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 700 مليوجنيه ليصل خلال أول عشر دقائق من باية الجلسة الي مستوى 549.3 مليار جنيه.


وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل عند مستوى 10214. نقطة، وارتفع مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1%ليصل عند مستوى 1117.7 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل عند مستوى 1885.9 نقطة.

وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال  أن إسباب إتجاه المؤشر الرئيسي نحو الاتجاه العرضي هو البيع المستمر للمستثمرين الاجانب وحتي الأن منذ إعلان منظمه الصحه العالميه مسبقا عن جائحه كورونا بالإضافة الي  الترقب  لنتائج أعمال الربع الثاني خاصه ان السوق تحرك حركه ايجابيه خلال الفتره السابقه بنتائج أعمال الشركات في الربع الاول عن أى عام قبل جائحه كورونا وبالتالي متوقع إعلان نتائج أعمال غير إيجابيه خاصه مع توقف حركه الانتاج والتصدير .  

 

والسبب الثالث هو حالة القلق نتيجه لتزايد اعداد مصابي وباء فيروس كورونا المستمر ولذلك  يتجه العالم كله  إلي  حالة من الركود التضخمي نتيجه لهذا الوباء الذي توقفت معه حركه الحياه للعالم .

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