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الإسكان تكشف آليات تقديم االتظلمات الخاصة بالإعلان الـ 12 (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:20 ص
ارشيفية
ارشيفية
كشف المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، آليات تقديم التظلمات الخاصة بالإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن فتح باب التظلم يبدأ من يوم 7 الشهر الجاري وحتى يوم 30 يونيو، وتشمل المستندات المطلوبة صورة البطاقة وبطاقة الزوجة وشهادات ميلاد الأبناء وشهادة دخله ودخل زوجته إذا كانت عاملة.

وأشار إلى أنه يشترط ألا يزيد دخل الزوج والزوجة عن 5 آلاف و700 جنيه، أما الأعزب فلا يزيد عن 4200 جنيه، موضحا أن فحص البيانات قد يستغرق من شهر إلى شهر ونصف بعد غلق باب التظلم.

ولفت إلى أن الأماكن التي يزيد فيها عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات، فأن هناك أولوية للحصول على الوحدة السكنية، حيث يخصص 5% من وحدات المشروع للمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة حال انطباق الشروط، ثم تمنح الأولوية أولا للأسرة التي تعول ثم الأسرة التي لا تعول ثم للأعزب.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى قبل ديسمبر، مشيرا إلى أن الحجز في الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي بمحافظات الصعيد سيبدأ في السابع من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي تم منذ فترة في 8 محافظات على مستوى الجمهورية ويتضمن 33 مشروعا، حيث تقدم إليه 18228 مواطنا.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك 11 مشروعا يتضمن وحدات تغطى جميع المتقدمين وتم قبول جميع المتقدمين إلى المشروع ولم نقم بعمل فرز.

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: الـ22 مشروعا الأخير بمشروع الإسكان الاجتماعى شهد تقديم 8 آلاف ولكن لا ينطبق عليهم الشروط أو لم يكتمل الأوراق، وتم فتح باب التظلم لهم حيث يمكنهم معرفة الأوراق الناقصة أو ما يجب أن يكملوه من أوراق عبر الموقع الرسمي لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

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