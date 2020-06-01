نيودلهي تستعد لاغلاق حدودها لمدة أسبوع

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قال رئيس وزراء دلهي، آرفيند كيجريوال، إن عاصمة الهند ستغلق حدودها في الأسبوع المقبل لوقف انتشار فيروس كورونا.



ومع ذلك، قال كيجريوال إن التقييد الجديد لن يوقف حركة السلع والخدمات الأساسية عبر حدود المدينة.



سيتم السماح لجميع المحلات التجارية في جميع أنحاء المدينة بفتح أبوابها يوميًا، ولكن سيتم فرض حظر للتجول من الساعة 9 مساءً إلى 5 صباحًا وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الحكومة الهندية. سيُسمح لجميع الصناعات بالعمل، ولكن بوجود قوة عاملة مذهلة.



وقال كيجريوال أيضا أنه سيتم السماح لصالونات تصفيف الشعر والحلاقين بالعمل ولكن لن يتم إعادة فتح المنتجعات الصحية بعد. كما أزالت الحكومة القيود المفروضة على وسائل النقل العام والخاص وعلى عدد الركاب الذين يمكنهم السفر في سيارة أو عربة أوتوماتيكية.



ستستمر الدول المجاورة لنيودلهي في السماح بحد أدنى من الحركة عبر حدودها فقط، لكن المسؤولين الحكوميين سيكونون قادرين على السفر طالما أنهم يقدمون هوية مناسبة.



وعلي صعيد اخر، أبلغت روسيا، الأحد، عن 9268 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الوطني إلى 405843، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".



وقال المسؤولون إنه توفي 138 شخصًا بسبب COVID-19، مرض الجهاز التنفسي الذي سببه الفيروس الجديد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى في جميع أنحاء البلاد إلى 4693.



