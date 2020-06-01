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محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة خطط التصدي لفيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد. 

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المراكز في أعمال التعقيم والتطهير، والتعامل مع المخالفات فور وقوعها وتحصيل الغرامات المستحقة، لافتًا أن المحافظ وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين في منازلهم، وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات.

وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدي لفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتنسيق بين مجالس المدن، وادارة المرور، وإدارة المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكشف المحافظ عن انه سيتم تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لشراء كمامات N95 للعاملين بالادارات المحلية ومجالس المدن، مؤكدًا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المواقع والمنشآت، وتأهيل المجتمع المدنى للترصد ومواجهة المخالفات وأماكن التجمعات.

‏كما عقد امحافظ الفيوم، اجتماعًا مع الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة والاجراءات المتبعة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هبة عاطف مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أدهم عبدالمعطي مدير اسعاف الفيوم.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللقاء استعرض خطة المديرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة الفترة القادمة، وكذا إعداد "شُنط" الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم ايجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

وأوضحت مدير مديرية الصحة الجديدة أن المديرية بدأت اليوم في تسليم شنط الادوية للمصابين، لافتة أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.
محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا
محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا
محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا
محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا
محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا
محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا

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