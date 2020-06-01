محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا

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محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات التصدي لكورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:14 ص
ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة خطط التصدي لفيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المراكز في أعمال التعقيم والتطهير، والتعامل مع المخالفات فور وقوعها وتحصيل الغرامات المستحقة، لافتًا أن المحافظ وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين في منازلهم، وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات.
وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدي لفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتنسيق بين مجالس المدن، وادارة المرور، وإدارة المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكشف المحافظ عن انه سيتم تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لشراء كمامات N95 للعاملين بالادارات المحلية ومجالس المدن، مؤكدًا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المواقع والمنشآت، وتأهيل المجتمع المدنى للترصد ومواجهة المخالفات وأماكن التجمعات.
كما عقد امحافظ الفيوم، اجتماعًا مع الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة والاجراءات المتبعة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هبة عاطف مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أدهم عبدالمعطي مدير اسعاف الفيوم.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللقاء استعرض خطة المديرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة الفترة القادمة، وكذا إعداد "شُنط" الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم ايجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.
وأوضحت مدير مديرية الصحة الجديدة أن المديرية بدأت اليوم في تسليم شنط الادوية للمصابين، لافتة أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.
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