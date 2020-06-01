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من داخل العزل.. رئيس جامعة الفيوم يصدر قرارات مجابهة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:07 ص
ارشيفية
ارشيفية
أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، من داخل العزل الصحي بمستشفى الباطنة الجامعي بالفيوم، قرارا بشأن تداعيات ملف كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناء على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة الفيوم لمواجهة فيروس كورونا. 

وشدد رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، بأن يلتزم جميع آعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والإدارات المختلفة بارتداء الكمامة الطبية اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يونيو. 

كلف "شديد" إدارة الأمن الجامعي بحظر دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي أو أي من الكليات والوحدات التابعة لجامعة الفيوم من غير ارتداء الكمامة الطبية وذلك اعتبارا من اليوم 1 يونيو 2020.

وتهيب جامعة الفيوم بكافة منتسبيها ضرورة الحفاظ على أنفسهم وأخذ الاحتياطات ووسائل الوقاية اللازمة لتخطي هذه الأزمة، كما تؤكد جامعة الفيوم حرصها الدائم على سلامة وصحة كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

حيث ودعت جامعة الفيوم، احد قياداتها من بكلية التربية الدكتور عبد المنعم فهمي سعد الأستاذ المتفرغ بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية، متأثرا بأصابته بفيروس كورونا داخل العزل الصحي، والذي دخل على اثرها منذ اسبوع ضمن عدد كبير من قيادات جامعة الفيوم، ليسجل الوفاه الرابعة من أبناء الجامعة. 

ومن جانبه نعي الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، من داخل العزل الصحي قائلا:" بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتور عبد المنعم فهمي سعد الأستاذ المتفرغ بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كانت جامعة الفيوم استقبلت خلال الأسبوع الأخير من رمضان العشرات من قيادات جامعة الفيوم وعلى رأسهم رئيس الجامعة ونائبة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة، والأمين العام للجامعة وبعض من العاملين من هيئة مكتبه وهيئة التدريس المخالطين لرئيس الجامعة المصابين بفيروس كورونا. 

وفقدت الجامعة أولى قياداتها الدكتور محمد مراد أستاذ بكلية الهندسة اول امس داخل العزل الصحي، ولحق به الدكتور سيد سرور رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية إثر إصابته بفيروس كورونا، ثم وفاة موظف بالمدينة الجامعية للبنين داخل العزل الصحي، ثم الدكتور عبد المنعم فهمي سعد الأستاذ المتفرغ بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية صباح اليوم، وتماثل للشفاء كلا من الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة، وخرج كلاهما الجمعه والسبت،بعد تلقيهم العلاج، وسلبيتهم نتيجة تحاليلهم.

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