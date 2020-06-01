من داخل العزل.. رئيس جامعة الفيوم يصدر قرارات مجابهة كورونا

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، من داخل العزل الصحي بمستشفى الباطنة الجامعي بالفيوم، قرارا بشأن تداعيات ملف كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناء على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة الفيوم لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، بأن يلتزم جميع آعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والإدارات المختلفة بارتداء الكمامة الطبية اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يونيو.





كلف "شديد" إدارة الأمن الجامعي بحظر دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي أو أي من الكليات والوحدات التابعة لجامعة الفيوم من غير ارتداء الكمامة الطبية وذلك اعتبارا من اليوم 1 يونيو 2020.





وتهيب جامعة الفيوم بكافة منتسبيها ضرورة الحفاظ على أنفسهم وأخذ الاحتياطات ووسائل الوقاية اللازمة لتخطي هذه الأزمة، كما تؤكد جامعة الفيوم حرصها الدائم على سلامة وصحة كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.





حيث ودعت جامعة الفيوم، احد قياداتها من بكلية التربية الدكتور عبد المنعم فهمي سعد الأستاذ المتفرغ بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية، متأثرا بأصابته بفيروس كورونا داخل العزل الصحي، والذي دخل على اثرها منذ اسبوع ضمن عدد كبير من قيادات جامعة الفيوم، ليسجل الوفاه الرابعة من أبناء الجامعة.





ومن جانبه نعي الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، من داخل العزل الصحي قائلا:" بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتور عبد المنعم فهمي سعد الأستاذ المتفرغ بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



