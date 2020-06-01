رونالدو: محمد صلاح من أفضل خمس لاعبين في العالم

كشف البرازيلي رونالدو نازاريو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، عن أفضل خمس لاعبين في العالم.

وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسباني:" أستمتع بلعب محمد صلاح كثيرا، ويعد واحد من أفضل خمس لاعبين في العالم".

وتابع:" احب رؤية محمد صلاح كثيراً خلال المباريات التي يلعبها".

وأتم:" ميسي يبقى الأفضل في العالم، وأن صلاح ونيمار وهازارد ومبابي من النجوم الكبار حاليا".

وحصل محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي لمدة موسمين متتاليين مع ليفربول، بالإضافة إلى تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وقريب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي رفقة الريدز.