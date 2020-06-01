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"قهوة الماضى" لـ إليسا تحقق مليون ونصف مشاهدة فى 4 أيام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


حققت أغنية "قهوة الماضي" لـ إليسا نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت مليون ونصف مشاهدة، وذلك بعد أربعة أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

وجاءت كلمات أغنية "قهوة الماضي" كالأتي "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلك ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلك بدي حدا شوفو إنت لو طل إقعد بوجو عالهدا واتأملـك حبيبي بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا يا بموت عإيد الوفا يا بقتلك".


وكانت إليسا قد طرحت مؤخرًا أغنية "هنغني كمان وكمان"، على طريقة الفيديو كليب، وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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