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اليابان تدرس إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:02 ص
اليابان
اليابان
وكالات

أعنلت السلطات في اليابان، أنها تدرس إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك مع شروع طوكيو في تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء.

 

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة اليابانية تخطط أيضا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.

 

وجاء ذلك مع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في العاصمة طوكيو، اليوم الاثنين.

 

وقالت مصادر، إن الحكومة تدرس السماح بدخول القادمين في رحلات عمل من البلدان الأربعة، شرط إثبات خلوهم من الفيروس وفقا لاختبارين منفصلين، أحدهما قبل السفر والآخر عند الوصول إلى الأراضي اليابانية، وفقًا لصحيفة أساهي شيمبون.

 

وكانت السلطات اليابانية، حظرت دخول الأجانب منذ فبراير شباط في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

 

وسجلت اليابان زهاء 17 ألف إصابة بالفيروس حتى اليوم الاثنين ونحو 900 حالة وفاة.

 

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