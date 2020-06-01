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محافظ كفر الشيخ: وعي المواطن ارتفع إلى 80% (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنهم يقومون بأعمال تطهير شاملة لكل أماكن التجمعات بالمحافظة في إطار مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن وعي المواطن ارتفع إلى أكثر من 80%، وأصبح حريصا على ارتداء الكمامة، وإتباع الإجراءات الوقائية.

وأشار "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم أطلقوا حملات من الحكم المحلي بالمحافظة، ومديرية كفر الشيخ على مواقف النقل الجماعي للتأكد من إتباع الإجراءات الوقائية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنهم فرضوا على كل من يتعامل في الأغذية خاصة المطهية ونصف مطهية ارتداء الكمامة والقفاز، وعقوبات المخالفين تصل إلى الغلق، وذلك حماية لصحة المواطن.

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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