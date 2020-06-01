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جامعة حلوان تشارك في دراسة عن حدوث مضاعفات رئوية لمرضى كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
تمكن فريق طبي من قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة حلوان، بقيادة الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس القسم وعضوية الدكتور أحمد توحيد الأخصائي بالقسم، من المشاركة في دراسة دولية تهدف لتقييم الوفيات والمضاعفات الرئوية في المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين خضعوا لعمليات جراحية متنوعة، وتم نشر البحث بمجلة The Lancet، أقوى مجلة طبية على مستوى العالم وذات معامل تأثير 59.1. 

ووفقا لبيان صحفى لجامعة حلوان، تم إجراء الدراسة على ١١٢٨ مريضا مشارك من ٢٣٥ مستشفى في ٢٤ دولة على مستوى العالم من المرضى الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك لمدة  ٧ أيام قبل الجراحة أو ٣٠ يومًا بعدها وتم متابعتهم لمدة ٣٠ يوما بعد العملية الجراحية. 

وأظهرت نتائج الدراسة حدوث مضاعفات رئوية بعد العملية الجراحية في نصف المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، حيث حدث ارتفاع بمعدلات الوفاة في هؤلاء المرضى بمعدل ٢٣٪، وأوصت الدراسة بضرورة تأجيل الإجراءات الجراحية غير العاجلة، وتعزيز العلاج غير الجراحي كلما أمكن ذلك لتأخير أو تجنب الحاجة إلى إجراء الجراحة، خاصة لدي الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا أو أكثر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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