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مستشار وزيرة الصحة يكشف مفاجأة عن مناعة المصريين (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارىء، إن تطبيق "صحة مصر" له عدة فوائد، منها تقليل الزحام على المستشفيات، ويتيح سهولة التواصل مع المواطنين، ويوفر المعلومة الصحيحة للمواطن.

وأشار "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن العزل المنزلي مطبق في كل دول العالم، والهدف منه ليس تقليل عدد المرضى بالمستشفيات، بل هو نوع من أنواع العلاج لمواجهة الكورونا.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارىء، أن 70% من المرضى لا يحتاجون أكثر من العزل المنزلي، موضحا أن وزارة الصحة المصرية توفر نحو 5600 سرير رعاية مركزية، وتم استخدام نحو 519 سرير رعاية مركزة حتى الآن.

وكشف أن نسب من يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في مصر أقل من الخارج، معقبا: "الجهاز المناعي أفضل شوية"، موضحا أن 63 عاما هو متوسط عمر وفيات مرضى فيروس كورونا في مصر، و86% يعانون من أمراض مزمنة.

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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