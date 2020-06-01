أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2020 في مصر

أسعار الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب المحلي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1-6-2020 ، وذلك بعد ارتفاعها في ختام تعاملات أمس حيث سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 نحو 765 جنيه.





سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها

سجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 874.25 جنيهًا

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 655.75 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا .









شعبة الذهب





أصدرت شعبة تجارة الذهب والمصوغات باتحاد الغرف التجارية بيان حول كيفية التعامل مع العملاء في ظل انتشار جائحة كورونا وتزايد الأعداد المصابة.





وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، إن الشعبة أعلنت أنه تم التوافق بين تجار محلات الذهب على مستوى الجمهورية على عدم استقبال العملاء بدون إرتداء الكمامات.









وتوجه عضو الشعبة العامة لتجارة الذهب والمجوهرات والمصوغات، توجهت بالشكر لجميع محلات المجوهرات على التزامهم بتطبيق المواعيد وأنهم كانوا و لازالوا صورة مشرفة للإلتزام.









وأشار واصف، إلي أنه من المقرر استئناف العمل في المحلات اعتبارا من غدًا الاثنين الموافق 1 يونيو، موضحا أن المواعيد الجديدة لعمل محلات الذهب والمجوهرات من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وإن الأجازة الأسبوعية يوم الأحد في أغلب الأسواق.







