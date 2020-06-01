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ميسي: الكرة كالحياة لن تكون مثل السابق أبدًا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:32 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، أن كرة القدم ستعود لطبيعتها وستتغير كثيرا بعد أزمة كورونا.

وقال ميسي خلال حواره مع صحيفة "إل باييس سيمانال":" الكرة كالحياة، لن تكون مثل السابق أبدًا".

وتابع:" أشعر للأسف للأشخاص الذين عانوا من خسارة محببهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وأشكر كل من ضحى من أجل مكافحة العدوى".

وأتم:" كرة القدم ستتأثر من الناحية الاقتصادية، لأن هناك شركات عديدة ستعاني بعد انتهاء الفيروس، والجميع يترقب كيف سيكون العالم بعد ذلك".

وبعد غياب دام لأكثر من ثلاثة أشهر، اقتربت مسابقه الدوري الإسباني من العودة مجددا


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علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني على عودة الدوري من جديد عقب قرار استئناف البطولة بعد تفشي فيروس كورونا.

وتوقف نشاط كرة القدم في إسبانيا منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية، التي شهدت أكثر من 27 ألف حالة وفاة في البلاد، على الرغم من أن الدوري الأسباني سيستأنف في 11 يونيو (حزيران) المقبل.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة مقتطفات من تصريحات ميسي لصحيفة البايس الإسبانية اليوم الأحد، حيث قال "أعتقد أن كرة القدم، مثل الحياة عموماً، لن تكون هي نفسها أبداً".

أوضح ميسي "العودة إلى التدريب والمسابقات والقيام بالأمور المعتادة بشكل طبيعي يجب أن يبدأ مرة أخرى الآن، ولكن بشكل تدريجي. سيكون وضعاً غريباً بالنسبة لنا وأي شخص ينبغي عليه تغيير ديناميكيات العمل المعتادة".

أكد ميسي "لقد مر الكثير من الناس بوقت عصيب للغاية لأن هذا الوضع أثر عليهم بطريقة ما، كما حدث لجميع أولئك الذين فقدوا أسرهم وأصدقاءهم ولم يتمكنوا حتى من وداعهم".

أضاف هداف الفريق الكاتالوني "لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم كثيراً، مما يخلق إحباطاً كبيراً بالنسبة لي، ويبدو أكثر شيء غير عادل على الإطلاق".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، قبل 11 مرحلة على نهاية الموسم.

من المقرر أن تقام المباريات المتبقية للبطولة بدون جمهور، في ظل بروتوكول أمني صارم لضمان شروط السلامة المثلى للاعبين والموظفين".

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