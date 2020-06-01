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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 1-6-2020 في السوق المحلى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 1-6-2020 أخر أيام شهر مايو الجاري، مع تزايد المعروض خلال الفترة الأخيرة وبعد الارتفاع الأخير التى شهدته قبل بداية شهر رمضان وجاءت كما يلي:

توافر اللحوم في الأسواق 

قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم  توفير كميات كبيرة من العجول في الأسواق قبل عيد الفطر المبارك.

وأشارت الشعبة إلى أن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع، مشيرًا إلى أن مصر لديها احتياطى كاف من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فى ضوء ما تم إنشاؤه من مزارع.

وأشار المصيلحى إلى أن لدينا إنتاج مستمر من اللحوم الطازجة، وتم فتح الاستيراد من السودان والأسعار لن ترتفع، وحيث أن اللحمة البرازيلى الممتازة يتم طرحها بـ 90 جنيه واللحوم السودانى بـ 85 جنيه، وتم استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة تكفى لمدة 4 شهور ونص وسعرها 63 جنيه فى الكيلو.


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