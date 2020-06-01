الكشف عن سبب استبدال أغلى مدافع بايرن ميونخ أمام دوسلدورف

كشف هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن سبب استبداله لمدافع الفريق لوكاس هرنانديز، بين شوطي مباراة الفريق، أمس أول السبت، أمام نادي فورتونا دوسلدورف.

وتمكن بايرن ميونخ من الفوز بخمسة أهداف مقابل لا شئ، معززًا صدارته للدوري الألماني برصيد 67 نقطة.

وانتقل لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ، قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة كلفت خزينه العملاق البافاري 80 مليون يورو.

وتحدث هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، عقب نهاية المباراة، أنه اضطر إلى تبديل لوكاس هرنانديز والدفع بمايكل كوزانس بين شوطين المباراة، بسبب الإصابة.

وتابع:" لوكاس هيرنانديز شعر ببعص آلالام على مستوى عضلات أعلى الفخذ، فقررت استبداله وعدم المغامره به".