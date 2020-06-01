نهال نبيل الاكثر بحثا على جوجل عقب إصابتها بفيروس كورونا

تصدرت المطربة نهال نبيل، اليوم الإثنين الموافق 1/6/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، بعد إعلان الفنانة مي فاروق إصابتها بفيروس كورونا.



