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نهال نبيل الاكثر بحثا على جوجل عقب إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:09 ص
نهال نبيل
نهال نبيل
تصدرت المطربة نهال نبيل، اليوم الإثنين الموافق 1/6/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، بعد إعلان الفنانة مي فاروق إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت مي فاروق الخبر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس".

وأضافت: "ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمة وتعدي دعواتكم جميعا".

جدير بالذكر أن نهال نبيل قامت بإخراج كليب "شامخ" للفنانة السورية أصالة، بالإضافة إلى طرحها ألبوم بعنوان "مفاجأة، وقامت نهال نبيل أيضًا بإخراج كليبات أغاني ألبومها، ومنها "كان واحشني"، و"لو حبيت ترجعلي"، و " هنبدأ حياة".

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