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ريمديسيفير | المصانع المصرية بدأت في تصنيع (Remdisiver) لمحاربة فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:02 ص
ريمديسيفير
ريمديسيفير
أكد الإعلامي أحمد موسى، مُقدم برنامج "على مسؤليتي"، أمس الأحد الموافق 31/5/2020، إنه قريبًا سيتم توفير الدواء الامريكي ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية، قائلًا: "الدواء الجديد ريمديسيفير سيقلل فترة علاج المصابين بفيروس كورونا".

ونوه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المصانع المصرية ستبدء فى تصنيع دواء ريمديسيفير، وستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن سعر علاج فيروس سي بالولايات المتحدة الامريكية كان عالي جدًا ولكن في مصر كان يقدم بالمجان، مشيرًا إلى أن المواطنين أظهروا التزام خلال هذه الإيام بارتداء الكمامات.

ريمديسيفير في تايوان
أعلنت حكومة تايوان موافقتها على استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي تصنعه شركة "جيلياد ساينسز" كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد، المُسبب لمرض كوفيد-19، وذلك وفقًا لما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، إن إدارة الأغذية والعقاقير التايوانية أخذت في الاعتبار "حقيقة أن كفاءة وسلامة ريمديسيفير تدعمهما أدلة أولية"، وأن دولًا أخرى وافقت على استخدامه، وأن الشروط استوفيت للموافقة على استخدام العقار لعلاج حالات العدوى الشديدة بكوفيد-19.

وتتسابق الحكومات للحصول على إمدادات كافية من ريمديسيفير الذي وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية هذا الشهر على استخدامه كعلاج ضد كورونا.

تبرع لصالح ريمديسيفير
من جهتها قالت شركة "جيلياد ساينسز" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا، إنها ستتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من العقار تكفي لعلاج ما لا يقل عن 140 ألف مريض.

كورونا في تايوان
ونجحت تايوان في الحد من انتشار فيروس كورونا بفضل الرصد المبكر والوقاية، إلى جانب نظام الرعاية الصحي المتميز لديها.

ورصدت حتى الآن 442 حالة إصابة و7 وفيات فقط بالمرض. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، ولا توجد سوى 14 حالة لا تزال قيد العلاج.

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