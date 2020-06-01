Advertisements

أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة في الصيف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
استقر مسئولو فريق برشلونة الإسباني على معظم اللاعبين الراحلين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد الاتفاق مع كيكي سيتين المدير الفني للنادي. 

حيث سيرحل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب خط وسط الفريق والمعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، واقترب كوتينهو من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأيضا سيرحل توديبو مدافع الفريق بعد عدم اقتناع كيكي سيتين بإمكانيات اللاعب خلال الموسم الحالي، واقترب التشيلي ارتورو فيدال من الرحيل إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز. 

وهناك احتمالية قد أشارت لها التقارير الإسبانية برحيل اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش،  وأصبح أيضاً نيلسون سيميدو ظهير الفريق قريب من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل بداية الموسم الجديد. 

ولدى اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي شكوك حول رحيله عن البارسا في الميركاتو الصيفي القادم.

أخبار تهمك

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ 35 دقيقة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب إيطالي بارز يكشف مفاجأة بشأن كورونا: "يفقد قوته"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد حفل زفاف شقيقته.. رسالة نارية من لميس الحديدي لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 12 ساعة

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

01:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين