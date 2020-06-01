أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة في الصيف

استقر مسئولو فريق برشلونة الإسباني على معظم اللاعبين الراحلين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد الاتفاق مع كيكي سيتين المدير الفني للنادي.





حيث سيرحل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب خط وسط الفريق والمعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، واقترب كوتينهو من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأيضا سيرحل توديبو مدافع الفريق بعد عدم اقتناع كيكي سيتين بإمكانيات اللاعب خلال الموسم الحالي، واقترب التشيلي ارتورو فيدال من الرحيل إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز.





وهناك احتمالية قد أشارت لها التقارير الإسبانية برحيل اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش، وأصبح أيضاً نيلسون سيميدو ظهير الفريق قريب من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل بداية الموسم الجديد.



