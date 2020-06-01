Advertisements

مصادمات عنيفة في محيط البيت الأبيض.. وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:05 ص
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط البيت الأبيض، في وقت متأخر الأحد، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مواجهات مع قوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة واشتطن خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

 

وكان دونالد ترامب، دعا إلى مزيد من "القوة والنظام" بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

 

وفي وقا سابق، أعلن ترامب، فرض حظر للتجول، في واشنطن، بعد خروج التظاهرات الجديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أميركية عدة.

 

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، إن حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23:00 الأحد حتّى الساعة 06:00 الاثنين"، مضيفاً أنه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة، لدعم الشرطة.

 

وتسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بأيدي رجال في ولاية مينيسوتا، في احتجاجات عنيفة بولايات أميركية عدة، أجبرت قوّات الحرس الوطني على التدخل.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصادمات عنيفة جورج فلويد امريكا الشرطة الامريكية البيت الابيض احتجاجات امريكية

أخبار تهمك

بعد حفل زفاف شقيقته.. رسالة نارية من لميس الحديدي لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 18 ساعة

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب إيطالي بارز يكشف مفاجأة بشأن كورونا: "يفقد قوته"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

الشرطة العراقية تطلق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

قوات الأمن الفرنسية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

تصاعد الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفر وسط باريس

قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بغداد

الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 21 شخصا خلال اشتباكات

عاجل.. البيت الأبيض يغلق أبوابه بسبب قتيل "منيابوليس"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

01:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين