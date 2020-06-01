"هالزي" تكشف تعرضها لطلق مطاطي خلال مشاركتها بتظاهرات "جورج فلويد"



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات لهالزي خلال مشاركتها بالتظاهرات التي شهدت ايضا مشاركة عدد من ابرز نجوم هوليوود من ضمنهم النجمة الشابة أريانا جراندي.



وشهدت منصات التواصل حالة تضامن كبيرة في الايام الماضية من نجوم هوليوود للطالبة بالقصاص لوفاة جورج فلويد.



كشفت المغنية الشابة هالزي عن انها تعرضت لعدة طلقات مططاية خلال مشاركتها في التظاهرت التي طالبت بتحقيق القصاص للمواطن الامريكي جورج فلويد.