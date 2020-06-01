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لانا ديل راي تتعرض لهجوم من متابعيها بسبب مهاجمتها لمتظاهري قضية "جورج فلويد"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تعرضت النجمة الكبيرة لانا ديل راي لهجوم شرس من متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بعد هجومها على المتظاهرين المطالبين بالقصاص لجورج فلويد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن لانا نشرت تغريدة، طالبت بها المتظاهرين بالتزام السلمية وعدم تعريض حياة الاخرين للخطر.

وكان الهجوم من جانب متابعي لانا، بسبب عدم تضامنها مع المتظاهرين والقضية التي تنتفض لها العديد من المدن الأمريكية حاليا.

في حين انضم العديد من نجوم هوليوود للتظاهرات على الرغم من ازمة تفشي كورونا، حيث خاطر هؤلاء النجوم بحياتهم لاظهار التضامن.

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