مارتن سكورسيزي يحضر لفيلم قصير من منزله لـ BBC



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيتحدث عن فترة بقاء سكورسيزي في الحجر المنزلي، وتجربته التي عايشها خلال شهور الحجر.



واوضحت الصحيفة، أن سكورسيزي سيتولى مهمة الاخراج والتصوير، وكتابة السيناريو أيضا، وسيشمل الفيلم توثيقا شامل لتجربة سكورسيزي في زمن كورونا.



وستحتفظ bbc بالفيلم كنوع من أنواع الأرشيف، لتوثيق هذه الفترة باعين أحد أهم مخرجي العصر بمجال صناعة السينما.



يستعد المخرج الكبير مارتن سكورسيزي للبدء بصناعة فيلم سينمائي قصير، من انتاج هيئة الاذاعة البريطانية bbc.