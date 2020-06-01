"رامز مجنون رسمى" يتصدر استفتاء"الفجر الفني" اليوم كأفضل برنامج مقالب





تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الاثنين 1 يونيو 2020.وحصد برنامج "رامز مجنون رسمي" على 34159صوتا بنسبة 44,21% حتى الآن، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابطhttps://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828