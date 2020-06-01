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"رامز مجنون رسمى" يتصدر استفتاء"الفجر الفني" اليوم كأفضل برنامج مقالب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدى
تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الاثنين 1 يونيو 2020.

وحصد برنامج "رامز مجنون رسمي" على 34159صوتا بنسبة 44,21% حتى الآن، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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