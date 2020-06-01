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حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبد القادر عرابي

ترددت أنباء عديدة داخل الأوساط الرياضية، حول إمكانية سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادي الزمالك، والذي حققه الفريق في شهر فبراير الماضي.

 

 

 

وألقت أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بظلالها على نادي الزمالك، عقب ظهور مستجدات جديدة، دفعت مسؤولي الوداد للمطالبة باللقب، ومن ثم اعتبار مشاركة الترجي بصفته بطلاً لدوري الأبطال في لقاء السوبر غير قانونية.

 

 

 

 

إلا أنه، وبحسب مصادر من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن الزمالك ليس طرفاً في تلك الأزمة من قريب أو بعيد، ومن ثم فإن حصول الزمالك على اللقب لا يمكن المساس به.

 

 

وصرح عبد المنعم حسين "شطة" عضو اللجنة الفنية بالكاف: "الزمالك ليس له أي دخل في النزاع بين الترجي والوداد، وبالتالي فحصوله على اللقب صحيح وقانوني".

 

 

وتابع: "حتى إذا حدث وتم سحب اللقب من الزمالك، فإن النادي الأبيض سيرفع الأمر للمحكمة الرياضية باعتباره ليس طرفاً في الأزمة".

 

 

كما نفى الإعلامي "أحمد شوبير" نائب رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم سابقاً في تصريحات إذاعية، أن مسألة سحب اللقب من الزمالك غير واردة على الإطلاق، لأن الزمالك ليس طرفاً في تلك القضية.

 

 

وكن الزمالك قد حقق اللقب على حساب الترجي، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة القطرية الدوحة، وحسمها الأبيض بنتيجة 3/1.

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