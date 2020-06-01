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نجم الأهلي يكشف حقيقة تفكيره فى الرحيل عن الفريق ويؤكد لاسارتي لم يساعدني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور أجايي، عن فترة تولي المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتي القيادة الفنية للمارد الأحمر. 

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان هناك سوء فهم وعدم توافق بينه وبين لاسارتي، مدرب الأهلي السابق.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما انتهت إصابتي وشاركت من جديد في تشكيل الأهلي، قابلني سوء حظ في بعض المباريات، وكان يجب على لاسارتي أو أي مدرب أن يساعد لاعبه ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "لاسارتي كان مدرب جيد، وليس أنه كان يستبعدني فإنه مدرب سيء، وأيضًا ليس معنى أنني كنت خارج حساباته فإنني لاعب سيء".

وتابع: "بكل تأكيد كنت حزين من عدم مشاركتي خلال فترة تدريبه، فكل لاعب يحب المشاركة، ولكني لم أدرس نهائيًا الرحيل عن الأهلي، فلم أفكر في الرحيل عندما كنت أقدم مستويات جيدة، فكيف أفكر في الرحيل وأنا لا أشارك.. هذا من الممكن أن يؤثر على مشواري الكروي، ويقلل من قيمتي التسويقية".

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