لورنسون: مثلث الرعب في ليفربول هم الأفضل

أشاد مارك لورنسون لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، بثلاثي هجوم الريدز محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ليؤكد أنهم المثلث الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية.





وقال "لورنسون" في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": "نجح الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، في تشكيل مثلث رعب جديد في الدوري الإنجليزي يعد الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية".





وأضاف: " أصبح ثلاثي ليفربول يمثلون خطورة على دفاع أي فريق ينافسه"، مؤكدًا أنه تنبأ لهم بذلك قبل عامين".





ورفض نجم ليفربول السابق، المقارنة بين ثلاثي الريدز محمد صلاح وماني وفيرمينو، وثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وكافاني، مؤكدًا أن مثلث الفريق الباريسي فشل في تحقيق ما حققه مثلث الريدز في المواسم الماضية.





وساهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في العديد من الانتصارات الحاسمة لليفربول في البطولات المختلفة، كما نجحوا في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وكأس السوبر الأوروبي مع الريدز.





ويقترب فريق ليفربول من التتويج بلقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، حيث يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة، ويحتاج 6 نقاط فقط لحسم لقب البطولة لصالحه.



