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بيونسيه تطالب بالعدالة لجورج فلويد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
طالبت النجمة العالمية، بيونسيه، بـ"العدالة" لجورج فلويد الأميركي الأسود الذي قضى في مدينة مينيابوليس خلال توقيفه من جانب الشرطة، داعية إلى المشاركة في عريضة حصدت أكثر من سبعة ملايين توقيع.

وقالت المغنية في تسجيل مصور ممتد على خمسين ثانية نشرته عبر حسابها على إنستجرام الذي يعد 147 مليون متابع "نريد العدالة لجورج فلويد. لقد شهدنا جميعا على مقتله في وضح النهار. نحن محطمون ونشعر بالاشمئزاز".

وأضافت "أنا لا أتوجه حصرا لذوي البشرة الملونة. سواء كنتم من البيض أو السود أو الخلاسيين أو أي شيء آخر، أنا متأكدة أنكم تشعرون باليأس من العنصرية الموجودة حاليا في أميركا".

وأكدت المغنية البالغة 38 عاما وهي من الأميركيين السود "لا يمكننا غض الطرف" عما يحصل، "جورج فرد من عائلتنا (...) لأنه أميركي. لقد شهدنا على الكثير من هذه الجرائم العنيفة من دون أي تبعات".

وأضافت "لقد جرى فعلا توجيه تهمة لأحدهم غير أن العدالة لا تزال بعيدة".

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