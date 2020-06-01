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موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة بالدوري الألماني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ينتظر نادي بايرن ميونيخ حامل لقب بطولة الدوري الألماني الممتاز يوم السبت المقبل مواجهة قوية من العيال الثقيل حيث يحل ضيفا على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الثلاثين من البطولة الألمانية.

ومن المقرر أن يواجه نادي بايرن ميونيخ نظيره نادي باير ليفركوزن يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب باي ارينا الدولي بمدينة ليفركوزن.

وتذاع المباراة بين نادي بايرن ميونيخ أمام نظيره نادي باير ليفركوزن يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي قناة بي أن سبورت 5 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز ويتبقي له 6 نقاط على حسم البطولة الألمانية.

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