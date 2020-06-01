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أجايي :لم نتوقع الهزيمة من صن داونز بخماسية ولكن قمنا برد الإعتبار

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور أجايي عن الصعود لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 على حساب صن داونز الجنوب إفريقي. 

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هزيمة الأحمر بخماسية من صن داونز في دوري الأبطال كانت قاسية وصادمة للجميع من لاعبين ومدربين وجماهير.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "الهزيمة كانت صعبة، ولم يتوقعها أحد ولكن أعتقد أنها بسبب ظروف الطقس، ولم نستعد لذلك جيدًا".

وتابع: "أما في النسخة الجارية، كان الجميع ينتظر تلك المواجهة وكنا ننظر إلى تلك المباراة بمثابة الثأر ورد الاعتبار وليس لأنها مباراة في دوري أبطال إفريقيا، واعتقد أن الجماهير كانت ترى ذلك أيضًا".

وأتم: "مباراة العودة في تلك النسخة كانت صعبة أيضًا، ولكن قضينا فترة إعداد قوية في جنوب إفريقيا وفي النهاية نجحنا في التأهيل وإقصاء صن داونز".

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