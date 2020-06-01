محمود إمام يكشف لـ "الفجر الفني" عن دوره في المسلسل السعودي "بيوتي كلينك"





واختتم: "كواليس العمل كانت حلوة جدًا بالنسبة لي وسعيد بها لأن المخرج ساعدني كي أخرج الجانب الكوميدي الذي بداخلي وأشعر أنني أخرجت شئ جديد في هذا العمل، وفي انتظار عرض المسلسل وردود فعل الجمهور عليها وتم تصوير هذا المسلسل منذ مدة طويلة قبل الموسم الرمضاني".



يذكر أن الفنان محمود إمام خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، بالاضافة الى مشاركته في مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف.

أعرب الفنان الشاب محمود إمام، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "بيوتي كلينك"، قائلاً: "سعيد جدًا بمشاركتي كضيف شرف في المسلسل السعودي بيوتي كلينك وشرف كبير ليا ظهوري فيه".وتابع محمود إمام في تصريح لـ"لفجر الفني"' قائلاً: "(بيوتي كلينك) مسلسل سعودي كوميدي ويوجد به العديد من الأبطال بمختلف الجنسيات بمصر والسعودية والكويت وتونس، وهو من تأليف أحمد ابو زيد توفيق، إبراهيم ربيع، شادي أسعد، حمدي التايه، أمين جمال، إخراج تامر بسيوني".وأشار إلى أنه يجسد شخصية تدعى (علي) في دور كوميدي ولأول مرة، لافتًا إلى أن ترشيحه للمسلسل تم بواسطة المنتج الفني وقام بعرض أعماله على المخرج تامر بسيوني ووقع الاختيار عليه.