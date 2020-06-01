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لميس الحديدي تتفوق على عمرو أديب في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي، استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل برنامج، اليوم الموافق الإثنين 1 يونيو.


وجاء "القاهرة الآن" في المركز الأول، حيث حصد 9786 صوت مايعادل 39,5% ، وبهذا تكون لميس الحديدي تفوقت على كلا من الإعلامى عمرو أديب، الذى احتل المركز الثاني ببرنامج "الحكاية"، والإعلامى وائل الإبراشي.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يعرض البرنامج على مدار ساعتين من التاسعة حتى الحادية عشرة مساء يومى الأحد والإثنين من كل أسبوع، وتناقش لميس فى الساعة الأولى كل ما يدور على الساحة من قضايا محلية أو دولية، أما الساعة الثانية فستكون تفاعلية من خلال صفحات البرنامج على السوشيال ميديا حيث سيتم استقبال أسئلة الجمهور وتفاعلهم والرد على أسئلتهم عبر فيس بوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب.


ويمزج برنامج "القاهرة الآن" بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى مُنتج إعلامي فريد من نوعه يُقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية، إذ تواصل الحديدي تقديم البث المباشر عبر تلك المنصات بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.

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