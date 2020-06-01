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تتر "لما كنا صغيرين" للديفا سميرة سعيد يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تصدر تتر مسلسل "لما كنا صغيرين " للديفا سميرة سعيد، استفتاء "الفجر الفني" كأفضل تتر في رمضان 2020.

حصد تتر "لما كنا صغيرين" اليوم الموافق الإثنين 1 يونيو، على 21040 صوت بما يعادل 27,23 من نسبة التصويت، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.

لاقى تتر "لما كنا صغيرين" التي قامت بغنائها الديفا سميرة سعيد، إشادة كبيرة من الجمهور، وتداول بين رواد التواصل الإجتماعي، وعبر الجروبات الخاصة بالعمل على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

أبطال مسلسل "لما كنا صغيرين"

ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828




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