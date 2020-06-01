كلوب: "ما قرأته عن تأثير صلاح في العرب لا يصدق"

تطرق يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في حديث خاص عن محمد صلاح وماذا يعني اسمه بالنسبة لمواطنيه العرب، وكيف أصبح بهذا التأثير البالغ فيهم.

وقال يورجن كلوب أن ما قرأه حول تأثير محمد صلاح على المجتمع العربي شيء لا يصدق، وأن قصته وكفاحه في البداية أمر ملهم.

وذكر كلوب أن محمد صلاح يسافر لمدة 4 ساعات ونصف كل يوم من أجل التدريبات، لافتًا بشكل كبير أنه صاحب إرادة قوية وملهمة للجميع.

وأضاف: "لقد قرأت مقال عن التأثير الذي أحدثه محمد صلاح في الوقت الحالي بالعالم العربي، هذا شيء لا يصدق."

ولفت كلوب أن "الأمر دائمًا يكون متعلق بقصتهم "اللاعبون الأفارقة"، إذا نظرت إلى ساديو ماني لقد كان يهرب من المنزل"، وتابع: هم يمتلكون مثل هذه القصص في بلدانهم، أما أنت فلا تمتلك شيء كهذا."

يشار أن محمد صلاح استطاع أن يحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي موسمين متتاليين مع ليفربول، وتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.