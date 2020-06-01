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بعد نجاحه الكبير.. تعرف على نسبة التصويت لـ"الاختيار" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حصد مسلسل "الاختيار"، على نسبة تصويت غير متوقعة في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الاثنين 1 يونيو، رغم تحقيقه نجاح كبير ومشاهدات عالية منذ عرض أولى حلقاته في السباق الرمضاني، حيث كانت عدد الأصوات 17029%، مايعادل 2,35%.


قصة مسلسل الاختيار
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.


ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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