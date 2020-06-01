مناوشات بين الشرطة والمحتجين بالقرب من البيت الأبيض

أفاد مراسلي العربية والحدث في واشنطن، عن تزايد المناوشات بالقرب من البيت الأبيض واندلاع حريق بالقرب بناية قربه، اليوم الاثنين، وأن قوات الإطفاء في طريقها إليها، وسط توتر بين قوات الأمن والمحتجين حول البيت الأبيض مع بدء سريان حظر التجول.



وأكدوا أن الشرطة تحاول إبعاد المحتجين باستخدام القنابل المسيلة للدموع، فيما أضرم المحتجون النار بسيارات في المنطقة.

وأفاد مراسل الحدث بوجود حالات كر وفر بين الأمن والمحتجين، فيما أكثر من 40 مدينة أمريكية.



