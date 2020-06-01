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"اللعبة" يتفوق على "رجالة البيت" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل مسلسل كوميدي في رمضان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

مسلسل اللعبة يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاء مسلسل اللعبة في المركز الأول، حيث حصد 24788 صوت بنسبة ما يعادل 22,5% ، ثم يليه في المركز مسلسل رجالة البيت.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

مسلسل "اللعبة"
مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

أبطال مسلسل "اللعبة"
بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.

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