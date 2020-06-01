Advertisements

حريق هائل بالقرب من البيت الأبيض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
الفجر
اندلع حريق هائل بشارع قريب من البيت الأبيض بواشنطن، بعد إضرام عدد من المحتجين النيران في مبنى ساحة لافييت في واشنطن.

وأكدت مراسلة العربية في خبر عاجل للقناة أن الشرطة تعتقل عدد من المحتجون بعد أعمالهم الشغب في واشنطن.

وقامت الشرطة الأمريكية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وتفريق المحتجين أمام البيت الأبيض في واشنطن، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق فرضت الولايات المتحدة، حظر التجول في العاصمة واشنطن، من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، كما استدعت الحرس الوطني فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.

وقال مراسلة قناة العربية، إن الشرطة الأمريكية تتدخل بعد كسر محتجين سيارة شرطة قرب البيت الأبيض.

واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذى ظهر فى مقطع مصور فى منيابوليس وهو يعاني من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.

وتنتفض مدن أمريكية بمظاهرات واسعة، احتجاجا على وفاة أمريكي من أصول أفريقية أثناء اعتقاله، ولقي جورج فلويد - البالغ من العمر 46 عاما - مصرعه بعد القبض عليه أمام أحد المحال التجارية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وتُظهِر لقطاتٌ لعملية القبض التي تمت في يوم 25 مايو، رجلَ شرطة أبيض يدعى ديريك تشوفين يضغط برُكبته على عنق فلويد المثبّت إلى الأرض. ويواجه تشوفين البالغ من العمر 44 عاما تهمة القتل.

أخبار تهمك

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 10 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بسبب استاد الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

01:04 ص

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين