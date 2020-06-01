حريق هائل بالقرب من البيت الأبيض

اندلع حريق هائل بشارع قريب من البيت الأبيض بواشنطن، بعد إضرام عدد من المحتجين النيران في مبنى ساحة لافييت في واشنطن.





وأكدت مراسلة العربية في خبر عاجل للقناة أن الشرطة تعتقل عدد من المحتجون بعد أعمالهم الشغب في واشنطن.





وقامت الشرطة الأمريكية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وتفريق المحتجين أمام البيت الأبيض في واشنطن، وفقا لمصادر إعلامية.





وفى وقت سابق فرضت الولايات المتحدة، حظر التجول في العاصمة واشنطن، من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، كما استدعت الحرس الوطني فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.





وقال مراسلة قناة العربية، إن الشرطة الأمريكية تتدخل بعد كسر محتجين سيارة شرطة قرب البيت الأبيض.





واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذى ظهر فى مقطع مصور فى منيابوليس وهو يعاني من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.



