شائعة إصابة كرارة بـ"كورونا" ومرض هنيدي والقبض على زوج شقيقة محمد رمضان.. أبرز أخبار الفن اليوم





انتشرت أنباء وشائعات عديدة تتعلق بعدد من النجوم خلال الساعات القليلة الماضية والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم



ويعرض "الفجر الفني" أبرز التريندات التي كانت حديث للسوشيال ميديا.



أمير كرارة

انتشر خبر إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد بعد تصويره لمسلسل "الاختيار" الذي عرض في موسم رمضان 2020، كما قيل أن العدوى تم نقلها إليه عن طريق مساعده الخاص، ولكن تم نفي صحة هذه الشائعات وأن أمير كرارة بخير وصحة جيدة، وفور معرفة الجمهور سعدوا كثيرًا متمنيين له الصحة والسعادة وأن يظل يمتعهم بفنه الراقي.



محمد هنيدي

بعد وفاة الفنان القدير حسن حسني، أثيرت انتقادات من رواد السوشيال ميديا ضد النجوم الذين تغيبوا عن حضور الفنان محمد هنيدي جنازة الفنان حسن حسني، ولكن خرج محمد هنيدي عن صمته وأوضح أنه كان مريضاً ويمنع من الحركة لأنه قام بتركيب دعامات بالقلب قائلاً: حسن حسني الله يرحمه زى أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي عادة مبحبش أتكلم لما بتعب بس قبل رحيل حبيبى حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أى حركة ربنا يرحمك يا عم حسن وماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".



محمد رمضان

بعد احتفاله أمس بزفاف شقيقته وسط سعادة وحب مع أسرته، حدث شئ غير متوقع وحل عليهم الحزن وتم القبض على زوج شقيقته لمخالفته لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وقيامه بحفل زفاف ضم العديد من نجوم الفن والمجتمع، ولكن تم الافراج عنه مقابل دفعه ل 4 آلاف جنية غرامة على ما ارتكبه من مخالفة قرارات رئيس مجلس الوزارات من منع التجمعات والاحتفالات، وتم خروجه من القسم ونشر صورة له برفقة زوجته من منزله.







