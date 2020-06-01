ماريتا الحلاني تكشف مشاركتها في مسلسل "2020"

كشفت المطربة ماريتا الحلاني، عن دخولها مجال التمثيل من خلال مسلسل "2020" إلى جانب ممثلين نجوم.





وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أنها تعتبر تجربتها في التمثيل ممتعة جداً، وهي سعيدة بها وترى أنها من أجمل التجارب في حياتها.





ولفتت إلى أن مسلسل 2020 من إنتاج شركة الصباح ويشارك فيه الممثلان نادين نجيم وقصي خولي، وفي هذا المجال تذكر أنها تهوى التمثيل منذ كانت صغيرة وهي تحقق حلمها اليوم.





وأشارت في سياق آخر أن في جعبتها حالياً أغنية انتهت من تسجيلها وسترى النور قريبًا



