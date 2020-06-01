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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 598 حالة وفاة بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، وذلك وفقًا لخبر عاجل نشرته قناة العربية منذ قليل.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مستوى 106 آلاف حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وفي سياق ٱخر يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في مختلف دول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز 6.2 ملايين إصابة، وتخطت إجمالي الوفيات لأكثر من 373 ألف حالة.

وفيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27043، وشفاء 1230 من مصابي فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 11386 حالة، وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل حالتى وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26582.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38489، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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