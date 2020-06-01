خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 598 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، وذلك وفقًا لخبر عاجل نشرته قناة العربية منذ قليل.





وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مستوى 106 آلاف حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".





وفي سياق ٱخر يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في مختلف دول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز 6.2 ملايين إصابة، وتخطت إجمالي الوفيات لأكثر من 373 ألف حالة.





وفيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27043، وشفاء 1230 من مصابي فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 11386 حالة، وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل حالتى وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26582.





وكذلك أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38489، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"