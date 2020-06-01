"شكولاتة سايحة جوه كيك"تتخطى 5 ملايين مشاهدة (فيديو)





حقق مهرجان "شكولاتة سايحة جوه كيك" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وتخطت الأغنية 5 ملايين مشاهدة، كما احتفظت الأغنية منذ طرحها حتى الان بمركز متقدم على قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.





واحتفل عمر كمال، بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق عمر، على الصورة قائلًا:"ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".



