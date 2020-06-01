"السياحة العالمية" تقدم نصائح لمنظمي الرحلات لتجنب الكورونا

أعلنت منظمة السياحة العالمية عن عدد من التوصيات لمنظمي الرحلات حول العالم لتجنب ازمة الكورونا والتغلب على المشاكل التي يواجهها قطاع السياحة منذ انتشار فيروس كورونا.

وتقدمت المنظمة بوثيقة أعدتها منظمة السياحة العالمية مع مساهمة أعضاء لجنة أزمة السياحة المؤلفة من منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المنظمة البحرية الدولية (IMO)، منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي (WB) والمجلس الدولي (ACI)، والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA)، واتحاد النقل الجوي (IATA) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

وتتضمن النصائح المقدمة من منظمة السياحة

1. تسهيل استبدال القسيمة الدولية للحزم والمنتجات المحلية _ المحلية.

2. تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة وتعزيز الاتصالات الرقمية.

3. تطوير منتجات مجزأة ومستدامة تركز على الطبيعة والمناطق الريفية والثقافية.

4. تحفيز السياحة الداخلية والرحلات القصيرة والزيارات إلى الوجهات القريبة في المدى القصير.

5. توفير خدمات تأجير السيارات وعروض الفنادق والسيارات المدمجة.

6. إنشاء تحالفات مع القطاع المالي للترويج لرحلات الدفع المؤجلة بفائدة أقساط مجانية "تقسيط لقيمة الرحلة".

7. زيادة تراكم الأميال وتعزيز أنظمة مكافآت الولاء القائمة على النقاط، وشراء عروض سياحية في تحالف مع شركات الطيران.

8. التنسيق مع شركات التأمين لتقديم منتجات تغطية كاملة 100٪.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



